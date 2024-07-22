В Нижнем Тагиле поймали трёх держателей домашней плантации марихуаны

По словам начальника следственного подразделения отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковника юстиции Натальи Ульяновой, в отношении всех участников преступных деяний следствием возбуждены уголовные дела по фактам сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах. «Бегунку» и одному из организаторов преступного бизнеса избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще двое находятся под домашним арестом, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Полиция обнаружила заросли марихуаны и готовый к распространению наркотик в квартирах трёх жителей Нижнего Тагила. «Плантаторов» привлекут к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств.На домашнюю плантацию марихуаны сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Нижнетагильское» удалось выйти после задержания «бегунка». При 33-летнем курьере было три пакетика с зельем, которые он безуспешно попытался «скинуть». В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали двух 40-летних мужчин, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ, и мужчину 41 года, организовавших выращивание наркосодержащих растений, их обработку и сбыт.Когда полиция осматривала жилища задержанных, были обнаружены не только теплица с марихуаной, но и пластиковые контейнеры с готовым к употреблению наркотиком, а также электронные весы. Всего эта операция позволила изъять из незаконного оборота более килограмма растительного наркотика.