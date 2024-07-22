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В Нижнем Тагиле поймали трёх держателей домашней плантации марихуаны
Фото: Патрульный участок / t.me/patryltv
Полиция обнаружила заросли марихуаны и готовый к распространению наркотик в квартирах трёх жителей Нижнего Тагила. «Плантаторов» привлекут к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств.
На домашнюю плантацию марихуаны сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Нижнетагильское» удалось выйти после задержания «бегунка». При 33-летнем курьере было три пакетика с зельем, которые он безуспешно попытался «скинуть». В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали двух 40-летних мужчин, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ, и мужчину 41 года, организовавших выращивание наркосодержащих растений, их обработку и сбыт.
Когда полиция осматривала жилища задержанных, были обнаружены не только теплица с марихуаной, но и пластиковые контейнеры с готовым к употреблению наркотиком, а также электронные весы. Всего эта операция позволила изъять из незаконного оборота более килограмма растительного наркотика.
На домашнюю плантацию марихуаны сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Нижнетагильское» удалось выйти после задержания «бегунка». При 33-летнем курьере было три пакетика с зельем, которые он безуспешно попытался «скинуть». В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали двух 40-летних мужчин, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ, и мужчину 41 года, организовавших выращивание наркосодержащих растений, их обработку и сбыт.
Когда полиция осматривала жилища задержанных, были обнаружены не только теплица с марихуаной, но и пластиковые контейнеры с готовым к употреблению наркотиком, а также электронные весы. Всего эта операция позволила изъять из незаконного оборота более килограмма растительного наркотика.
По словам начальника следственного подразделения отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковника юстиции Натальи Ульяновой, в отношении всех участников преступных деяний следствием возбуждены уголовные дела по фактам сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах. «Бегунку» и одному из организаторов преступного бизнеса избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще двое находятся под домашним арестом, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
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