«В первом полугодии 2024 года в Свердловский областной суд поступило более 20 тысяч дел и материалов. Так, количество уголовных дел, рассматриваемых судом в качестве первой инстанции, в первом полугодии увеличилось на 41%, административных дел в апелляционной инстанции — на 62%», — пишет в итоговой информации о заседании пресс-служба Свердловского областного суда.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Судьи отмечают увеличение нагрузки. Об этом было заявлено на прошедшем в Екатеринбурге расширенном заседании президиума Свердловского областного суда.На заседании, посвящённом итогам работы суда в первом полугодии 2024 года, прозвучали довольно мрачные цифры, которые позволяют сделать выводы о резком всплеске преступности.К выводам о всплеске преступности можно было прийти и по наблюдениям за новостным потоком. Ежедневно на территории Свердловской области фиксируются убийства (чаще ― «по пьянке»), кражи из магазинов и жилых квартир, нападения на торговые точки. Телефонное мошенничество и вовсе стало привычным, обыденным явлением жизни современного Урала. Озвученные на заседании президиума суда Свердловской области о росте уголовных процессов только подтверждают ощущения, складывающиеся при чтении новостных лент и личных наблюдений за тем, что происходит на улицах городов.Свердловская область в этом отношении — не исключение. О росте преступности в России наблюдатели говорят уже несколько лет подряд. Так, например, в конце 2022 года издание «РБК» со ссылкой на данные МВД отмечало: «за 10 месяцев в России почти на 30% увеличилось количество преступлений с использованием оружия и боеприпасов». А ровно месяц назад русский «Форбс» опубликовал статью, в которой утверждалось, что в четыре раза выросло количество преступлений, совершённых военными. При этом, правда, отмечалось «краткосрочное снижение преступности в российских регионах, которое было особенно заметно в субъектах с высоким уровнем призыва в армию».