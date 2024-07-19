Возрастное ограничение 18+
Баночку с героином нашли у подозрительного прохожего на Уралмаше
Фото: Патрульный участок / t.me/patryltv
Сотрудники отдела полиции на Метрополитене задержали возле станции «Уралмаш» подозрительного гражданина. В ходе досмотра при нём обнаружили баночку с запретным содержимым.
Внимание полицейских мужчина привлёк тем, что выпрашивал у прохожих закурить и при этом явно нервничал. Среди личных вещей патрульные увидели баночку с подписью «Биологически активные вещества». Содержимое её показалось метро-полицейским не менее подозрительным, чем сам гражданин. А тот отпираться не стал и честно признался, что в этой таре содержится наркотик героин.
Вот на вопросе, откуда у него взялось запрещённое вещество, откровенность у мужчины закончилась, и он рассказал историю, в которую поверить очень трудно. По словам задержанного, баночку с героином ему подарили совершенно незнакомые люди. С этим своим «презентом» щедрые дарители якобы подошли к нему прямо на улице, возле одного магазина.
Как сообщают в УМВД России по городу Екатеринбургу, по данному факту будет проведена проверка.
Внимание полицейских мужчина привлёк тем, что выпрашивал у прохожих закурить и при этом явно нервничал. Среди личных вещей патрульные увидели баночку с подписью «Биологически активные вещества». Содержимое её показалось метро-полицейским не менее подозрительным, чем сам гражданин. А тот отпираться не стал и честно признался, что в этой таре содержится наркотик героин.
Вот на вопросе, откуда у него взялось запрещённое вещество, откровенность у мужчины закончилась, и он рассказал историю, в которую поверить очень трудно. По словам задержанного, баночку с героином ему подарили совершенно незнакомые люди. С этим своим «презентом» щедрые дарители якобы подошли к нему прямо на улице, возле одного магазина.
Как сообщают в УМВД России по городу Екатеринбургу, по данному факту будет проведена проверка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве женщины, чье тело нашли в горящей квартире
18 июля 2024
18 июля 2024