Баночку с героином нашли у подозрительного прохожего на Уралмаше

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сотрудники отдела полиции на Метрополитене задержали возле станции «Уралмаш» подозрительного гражданина. В ходе досмотра при нём обнаружили баночку с запретным содержимым.Внимание полицейских мужчина привлёк тем, что выпрашивал у прохожих закурить и при этом явно нервничал. Среди личных вещей патрульные увидели баночку с подписью «Биологически активные вещества». Содержимое её показалось метро-полицейским не менее подозрительным, чем сам гражданин. А тот отпираться не стал и честно признался, что в этой таре содержится наркотик героин.Вот на вопросе, откуда у него взялось запрещённое вещество, откровенность у мужчины закончилась, и он рассказал историю, в которую поверить очень трудно. По словам задержанного, баночку с героином ему подарили совершенно незнакомые люди. С этим своим «презентом» щедрые дарители якобы подошли к нему прямо на улице, возле одного магазина.Как сообщают в УМВД России по городу Екатеринбургу, по данному факту будет проведена проверка.