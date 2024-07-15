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На первоуральца, пришедшего на детский праздник с ножом, возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Первоуральске возбудили уголовное дело на мужчину, испортившего детский праздник с музыкой и аниматорами, который организовали родители во дворе одного из многоквартирных домов на улице Емлина.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, мужчина заявился на праздник с предметом, похожий на нож, и стал выражаться нецензурной бранью. Родители пытались объяснить ему, что не нарушают его прав, так как мероприятие проводится в дневное время, но неадекват не хотел идти на контакт.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, мужчина заявился на праздник с предметом, похожий на нож, и стал выражаться нецензурной бранью. Родители пытались объяснить ему, что не нарушают его прав, так как мероприятие проводится в дневное время, но неадекват не хотел идти на контакт.
«По факту данного инцидента следственным отделом по Первоуральску СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 213 УК РФ – хулиганство»,
– говорится в сообщении СК.
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