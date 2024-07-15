На первоуральца, пришедшего на детский праздник с ножом, возбудили уголовное дело





– говорится в сообщении СК. «По факту данного инцидента следственным отделом по Первоуральску СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 213 УК РФ – хулиганство»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Первоуральске возбудили уголовное дело на мужчину, испортившего детский праздник с музыкой и аниматорами, который организовали родители во дворе одного из многоквартирных домов на улице Емлина.Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, мужчина заявился на праздник с предметом, похожий на нож, и стал выражаться нецензурной бранью. Родители пытались объяснить ему, что не нарушают его прав, так как мероприятие проводится в дневное время, но неадекват не хотел идти на контакт.