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В Верхней Туре расследуется убийство на берегу пруда
Фото: СУ СК России по Свердловской области
В конце прошлой недели на берегу Верхнетуринского пруда было обнаружено бездыханное тело мужчины. Раны на голове скончавшегося указывали на криминальный характер смерти, в связи с чем началось расследование.
У следствия уже есть подозреваемый в убийстве. Судя по имеющимся у следствия данным, вечером 18 июля этот человек вместе с покойным распивал на берегу городского пруда спиртные напитки. Дружеская попойка на свежем воздухе постепенно перетекла в конфликт с рукоприкладством. В итоге один из собутыльников забил второго булыжником, который подвернулся ему под руку. Этим камнем он несколько раз ударил оппонента по голове. А, поняв, что убил приятеля, попытался сжечь и тело, и личные вещи потерпевшего.
У следствия уже есть подозреваемый в убийстве. Судя по имеющимся у следствия данным, вечером 18 июля этот человек вместе с покойным распивал на берегу городского пруда спиртные напитки. Дружеская попойка на свежем воздухе постепенно перетекла в конфликт с рукоприкладством. В итоге один из собутыльников забил второго булыжником, который подвернулся ему под руку. Этим камнем он несколько раз ударил оппонента по голове. А, поняв, что убил приятеля, попытался сжечь и тело, и личные вещи потерпевшего.
Как сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области, по уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия, назначен комплекс экспертиз. В отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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