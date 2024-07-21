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Глава СК поручил разобраться в ситуации жительницы Нижнего Тагила, попросившей о помощи из-за угроз
Фото: Владислав Постников
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации и доложить ему после обращения жительницы Нижнего Тагила, которая заявила об угрозах от «чёрных лесорубов».
Ранее информационное агентство Ura.ru опубликовало обращение женщины, которой стали угрожать, с её слов, группа мужчин, ранее судимых по тяжким уголовным статьям. Угрозы посыпались после того, как она добилась закрытия незаконной лесопилке в 2019 году. За это её пришлось поплатиться двумя автомобилями, которые сожгли неизвестные. И сейчас, по словам тагильчанки, рецидивисты продолжают запугивать её семью.
«К Бастрыкину обратилась многодетная мать из города Нижнего Тагила, безопасности семьи которой на протяжении длительного времени угрожают лица, осуществляющие незаконную рубку лесных насаждений. Сообщается, что местными правоохранительными органами необходимых мер по защите семьи женщины не принимается»,
– говорится в сообщении ведомства.
Ранее информационное агентство Ura.ru опубликовало обращение женщины, которой стали угрожать, с её слов, группа мужчин, ранее судимых по тяжким уголовным статьям. Угрозы посыпались после того, как она добилась закрытия незаконной лесопилке в 2019 году. За это её пришлось поплатиться двумя автомобилями, которые сожгли неизвестные. И сейчас, по словам тагильчанки, рецидивисты продолжают запугивать её семью.
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