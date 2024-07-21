Глава СК поручил разобраться в ситуации жительницы Нижнего Тагила, попросившей о помощи из-за угроз

«К Бастрыкину обратилась многодетная мать из города Нижнего Тагила, безопасности семьи которой на протяжении длительного времени угрожают лица, осуществляющие незаконную рубку лесных насаждений. Сообщается, что местными правоохранительными органами необходимых мер по защите семьи женщины не принимается»,