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Глава СК поручил разобраться в ситуации жительницы Нижнего Тагила, попросившей о помощи из-за угроз

13.45 Понедельник, 22 июля 2024
Фото: Владислав Постников
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации и доложить ему после обращения жительницы Нижнего Тагила, которая заявила об угрозах от «чёрных лесорубов».

«К Бастрыкину обратилась многодетная мать из города Нижнего Тагила, безопасности семьи которой на протяжении длительного времени угрожают лица, осуществляющие незаконную рубку лесных насаждений. Сообщается, что местными правоохранительными органами необходимых мер по защите семьи женщины не принимается»,

– говорится в сообщении ведомства.


Ранее информационное агентство Ura.ru опубликовало обращение женщины, которой стали угрожать, с её слов, группа мужчин, ранее судимых по тяжким уголовным статьям. Угрозы посыпались после того, как она добилась закрытия незаконной лесопилке в 2019 году. За это её пришлось поплатиться двумя автомобилями, которые сожгли неизвестные. И сейчас, по словам тагильчанки, рецидивисты продолжают запугивать её семью.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:27 Девять лет дали екатеринбуржцу за убийство знакомого, тело которого он прятал в подвале
11:38 В Екатеринбурге водитель бетономешалки переехал спящую на дороге собаку
11:05 Каждый четвёртый екатеринбуржец имеет подработку
10:34 В столице Урала отменили особый противопожарный режим
10:19 Прохладная и дождливая погода ожидается в Свердловской области
09:54 В Екатеринбурге сгорел деревянный многоквартирный дом на Ереванской
09:31 В Шалинском районе «Лада Калина» протаранила деревянный дом
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18:33 СМИ: курьеры Ozon устроили забастовку в Екатеринбурге
18:00 В Екатеринбурге начался гастрофестиваль «Уралисички!»
15:01 Екатеринбург признан самым стильным городом России звездным стилистом
13:05 Екатеринбуржцы остались без остановки из-за автомобилиста
12:49 В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка
12:27 Вопрос строительства мусорного полигона в Сысертском районе вынесен на референдум
10:50 В Талице СК проводит проверку по обращению женщины с инвалидностью о нарушении жилищных прав
18:30 В Екатеринбурге в тестовом режиме начал курсировать автобус «Генерал»
18:12 В Ельцин Центре можно взять набор для пикника
17:35 ГИБДД Екатеринбурга выявила 43 нарушения ПДД за пару часов
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