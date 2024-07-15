Девять лет дали екатеринбуржцу за убийство знакомого, тело которого он прятал в подвале

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, который после убийства знакомого спрятал его тело в подвале.Преступление, о котором идёт речь, произошло в период с 30 июня по 14 июля 2023 года, в квартире дома на улице Саввы Белых, где обвиняемый после распития спиртного повздорил со своим знакомым, а потом стал душить его до тех пор, пока тот не потерял сознание. Позже мужчина несколько раз пнул его по голове, что в итоге привело к травмам, ставшим причинами смерти. Лишь после, убедившись, что товарищ мёртв, обвиняемый перетащил тело знакомого в подвал, где сначала спрятал труп под монтажной пеной, а затем запенил люк, ведущий в подвальное помещение, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в убийстве (ст. 105 УК РФ) и назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.