В Екатеринбурге задержали деда-закладчика, два года прятавшего по городу героин

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге транспортные полицейские задержали 68-летнего пенсионера с героином в кармане. Как оказалось, дед два года работал наркозакладчиком.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО, о пожилом мужчине, который раскладывает по городу закладки, стало известно ещё в марте. Однако найти его удалось лишь 16 июля. При задержании в куртке пенсионера нашили свёрток с героином массой 0,98 грамма. Позже в его квартире нашли ещё 15 свёртков в сумке и 1 свёрток, спрятанный в пластиковом ведре. Общий весь запрещённых веществ составил почти 70 граммов. Также у пожилого накрозакладчика обнаружили электронные весы и упаковочные материалы, которые изъяли вместе со всей запрещёнкой.При опросе пенсионер признался, что занимается этим уже два года, и рассказал, что зарабатывал на незаконном обороте наркотиков от 10 тысяч рублей в день. В среднем его ежемесячный доход, не считая пенсии, составлял более 300 тысяч в месяц.Известно, что пожилой мужчина ранее был судим. В 2013 году он досрочно вышел из места лишения после 7 лет колонии, куда, вероятно, скоро ему придётся вернуться. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит до 12 лет.