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В Екатеринбурге накрыли бордель в элитном квартале города
Фото: Владислав Постников
Общественники вместе с сотрудниками полиции устроили облаву на бордель в элитном квартале Екатеринбурга. Заведение находилось во дворе на Радищева, 31, прямо напротив детской площадки.
Как сообщил информационному агентству Ura.ru, один из участников облавы член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев, заведение представляло собой SPA-салон, на первом этаже которого оказывались услуги по прайсу, а на втором – интим. Чтобы попасть в помещения на втором этаже, силовикам пришлось взламывать двери, в это время, предположительно, через другой выход вместе с клиентами сбежала часть сотрудников, оставив свои личные вещи. Остальных задержали и доставили в отделение полиции №5. Собственника борделя сейчас устанавливают.
Дмитрий Чукреев также рассказал, что во время операции к ним подъехали молодые люди в масках, некоторые из которых стали разговаривать с полицейскими на повышенных тоннах.
Как сообщил информационному агентству Ura.ru, один из участников облавы член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев, заведение представляло собой SPA-салон, на первом этаже которого оказывались услуги по прайсу, а на втором – интим. Чтобы попасть в помещения на втором этаже, силовикам пришлось взламывать двери, в это время, предположительно, через другой выход вместе с клиентами сбежала часть сотрудников, оставив свои личные вещи. Остальных задержали и доставили в отделение полиции №5. Собственника борделя сейчас устанавливают.
Дмитрий Чукреев также рассказал, что во время операции к ним подъехали молодые люди в масках, некоторые из которых стали разговаривать с полицейскими на повышенных тоннах.
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