На 150 тысяч рублей накатал екатеринбуржец на электросамокате с карты знакомой

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге молодой человек накатал на электросамокате на 150 за счёт 60-летней женщины, которая одолжила ему свою кредитную карту.Как рассказала обратившаяся в полицию женщина, она работает консьержкой. Несколькими днями ранее к ней её коллега, работающий в той же ТСЖ разнорабочим, с просьбой одолжить ему 300 рублей до зарплаты. На тот момент у потерпевшей не было с собой наличных, поэтому она отдала парню свою банковскую карту, чтобы молодой человек смог себе купить необходимых продуктов. Через некоторое время он вернулся с пакетом, поблагодарил женщину за доброту и вернул карточку.Казалось, парень, действительно, купил себе только продукты. Однако всё оказалось не так просто. Позже потерпевшая узнала, что по у неё «накопился» долг в размере 149 тысяч рублей. В банке, куда обратилась женщина, предположили, что их мог похитить кто-то, кому она доверяла карту, и тогда она вспомнила своего коллегу.Молодого человека быстро задержали. Им оказался ранее судимый за кражи местный житель 2000 года рождения. При опросе он признался и рассказал, что сфотографировал данные кредитной карты потерпевшей, после чего привязал её платёжку к электросамокату. В отношении парня возбудили уголовное дело за кражу с банковского счёта (п. «г», ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-группе полиции.