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Бывшего работника ивдельской ИК штрафанули за коррупцию

20.45 Среда, 17 июля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В городе Ивдель Свердловской области прошёл суд над бывшим работником местной исправительной колонии. Мужчина обвинялся за передачу заключённому предметов, внесённых в перечень запрещённых.

Обвиняемый работал техником группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения отдела охраны ивдельской исправительной колонии. В какой-то момент он решил сделать себе «надбавку» к зарплате и пошёл на сговор с заключённым. По просьбе осуждённого он пронёс на территорию ИК некие запрещённые предметы и передал их заказчику за материальное вознаграждение. Эта противоправная деятельность работника ИК была выявлена при участии сотрудников УСБ ГУФСИН России по Свердловской области, которые осуществляли оперативное сопровождение расследования уголовного дела.

Прошедший суд на коррумпированным техником Ивдельского ИК вынес решение наказать подсудимого штрафом. Размер штрафа следственным управлением СК РФ России по Свердловской области, обнародовавшим эту новость, не назван.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:59 Екатеринбуржца оштрафовали за то, что вышел не в ту дверь
16:36 Жители и гости Екатеринбурга смогут бесплатно проверить лёгкие
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13:34 Дело об убийстве в ночном клубе в Каменске-Уральском вернули на новое рассмотрение
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