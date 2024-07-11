Коррумпированного патологоанатома из Краснотурьинска из-под стражи решено не отпускать

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Срок содержания под стражей продлили бывшему заведующему патологоанатомического отделения Краснотурьинской городской больницы. Мужчина ждёт суда по обвинению в вымогательстве взятки.Работавший до недавного времени заведующий патологоанатомического отделения Краснотурьинской городской больницы Эль-Хатиб Хайтам Самир подозревается в том, что он обещал подчинённым своё покровительство и продвижение по службе за материальные вознаграждения. Судить его будут не только за получение взятки, но и за её вымогательство. До судебного процесса, время которого ещё не определенно, патологоанатома-вымогателя взяли под стражу.Адвокат задержанного просил через апелляцию заменить содержание под стражей домашним арестом. Свердловский областной суд, апелляционную жалобу рассмотрев, принял решение адвокатскую просьбу не удовлетворять и оставить в силе постановление Краснотурьинского городского суда, выпущенное в конце июня. Таким образом, Эль-Хатиб Хайтам Самир останется под стражей ещё как минимум до 1 августа, — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.