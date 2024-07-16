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В Екатеринбурге 39-летнего мужчину обвинили в надругательстве над дочерью сожительницы
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Екатеринбурге на 39-летнего мужчину завели уголовное дело за насильственные действия сексуального характера. В СМИ сообщают, что он почти полгода насиловал дочь своей сожительницы.
Известно, что девочка – ученица восьмого класса, без уточнений закончила ли она обучение в восьмом классе или только перешла в него.
Как сообщает «Е1» со ссылкой на свой осведомлённый источник, подозреваемый познакомился с матерью потерпевшей в общей компании. Женщину не смутило то, что её кавалер был дважды судим за побои и разбой. Источник утверждает, что после того, как они съехались, мужчина стал сразу приставать к несовершенной дочери сожительницы, но девочка боялась сразу рассказать обо всём маме. В итоге насилие продолжалось несколько месяцев.
Издание пишет, что женщина, узнав о том, что происходило, написала заявление в полицию. Теперь её любовнику грозит до 20 лет лишения свободы за несколько эпизодов. Сообщается, что его задержали и отправили в СИЗО, где он останется до 7 сентября.
В следственном комитете воздержались от комментариев.
Известно, что девочка – ученица восьмого класса, без уточнений закончила ли она обучение в восьмом классе или только перешла в него.
Как сообщает «Е1» со ссылкой на свой осведомлённый источник, подозреваемый познакомился с матерью потерпевшей в общей компании. Женщину не смутило то, что её кавалер был дважды судим за побои и разбой. Источник утверждает, что после того, как они съехались, мужчина стал сразу приставать к несовершенной дочери сожительницы, но девочка боялась сразу рассказать обо всём маме. В итоге насилие продолжалось несколько месяцев.
Издание пишет, что женщина, узнав о том, что происходило, написала заявление в полицию. Теперь её любовнику грозит до 20 лет лишения свободы за несколько эпизодов. Сообщается, что его задержали и отправили в СИЗО, где он останется до 7 сентября.
В следственном комитете воздержались от комментариев.
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