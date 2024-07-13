Трёх первоуральцев признали виновными в гибели товарища, которого сбросили с балкона

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Первоуральске суд признал виновными в смерти местного жителя трёх его знакомых, других местных жителей, которые скинули его с балкона второго этажа.Конфликт, который привёл к смерти первоуральца, произошёл 4 января 2024 года в квартире, в которой проживал погибший. Там знакомые погибшего нанесли ему множество травм. Судмедэкспертиза обнаружила на его голове и теле следы не менее 30 ударов, нанесённых руками, ногами, табуретом, стулом с металлическими ножками и металлической гардиной. А когда мужчина уже не мог сопротивляться, они перетащили его на балкон и скинули со второго этажа.Через некоторое время избавившиеся от него товарищи всё же занесли его обратно в квартиру, но мужчина от полученных травм скончался спустя непродолжительное время.Подозреваемые в его смерти были признаны судом виновными по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), но виноватыми они себя не считают до сих пор.Гособвинитель просил для каждого из них 11 лет лишения свободны, но суд определил сроки поменьше.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Первоуральский городской суд назначил виновному 1984 года рождения с учётом того, что у него ещё не отбыто одно наказание, 10 лет 1 месяц в исправительной колонии строгого режима; виновному 1986 года рождения 9 лет 6 месяцев в той же колонии; виновной 1999 года рождения 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.Кроме того, суд взыскал в пользу родственницы погибшего компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей с каждого осуждённого.Приговор ещё не вступил в законную силу.