Очередного «бегунка» мошенников задержали в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Почти каждый день на территории Свердловской области задерживают курьеров, работающих на телефонных мошенников. Задача их в преступной цепочке — зайти домой к обманутым жертвам, забрать наличными оговоренные суммы наличными и перечислить на счёт организаторов аферы. Себе «бегунки» оставляют небольшой процент.На сей раз «бегунка» поймали в Екатеринбурге после того, как он забрал у местной пенсионерки 895 тысяч рублей. Сам он оказался жителем Сухого Лога 28 лет от роду. Деньги он забирал 1 78-летней женщины, которую обманули «дознаватели отдела полиции». Представившись так по телефону своей жертве, злоумышленники провели «банковскую» схему разводки, убедив старушку снять со счётов все свои сбережения и передать их курьеру. Сама женщина подвоха так и не почувствовала, пока не поделилась случившимся с более осведомлёнными о таких преступлениях родственниках. После разговора с ними, обманутая гражданка обратилась в полицию.Есть подозрение, что задержанный молодой мужчина побывал «бегунком» у курьеров как минимум в десяти эпизодах. По крайней мере, сам он признаётся в таком их количестве и утверждает, что только на третьей жертве заподозрил, что «работа курьером», на которую он устроился, имеет преступный характер (и при этом продолжал выполнять задания неведомых «работодателей»). Трудоустроился он через соцсети, увидев объявление в духе «требуются курьеры».В отношении фигуранта следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Правоохранители просят всех, кто пострадал от действий данного лица, либо располагают какой-либо информацией о его противоправной деятельности, обращаться по телефонам 8(343)356-42-11, 8(343)294-14-94 или 02 (102 по мобильному).