Дело бывшего директора первоуральского «Водоканала» передали в суд

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Первоуральский городской суд передали уголовное дело бывшего директора первоуральского «Водоканала», которого обвиняют в превышении должностными полномочиями, халатности и фальсификации доказательств по делу о загрязнении реки.По версии следствия, обвиняемый не проводил предусмотренные законом техническое обследование и ремонт Нижне-Сергинского трубопровода, вследствие чего из-за его износа город на неделю остался без холодного водоснабжения. Также из-за того, что он игнорировал состояние сетей водоотведения, произошло подтопление подвалов 24 многоквартирных домов.Кроме этого, он сфальсифицировал доказательства по гражданскому делу, что повлекло вынесение решения об отказе в удовлетворении исковых требований Росприроднадзора к ППМУП «Водоканал» о возмещении вреда, причиненного вследствие загрязнения реки Чусовая, в сумме свыше 2,2 млн рублей.Обвиняемого будут судить по 1 ст. 293 УК РФ (халатность), пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, повлекшая тяжкие последствия). Свою вину он признал частично.Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу, сообщил ив пресс-службе областной прокуратуры.