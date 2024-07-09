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Жителя Лесного лишили свободы за удары по руке сотрудника ДПС

19.37 Пятница, 12 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
В городе Лесной Свердловской области прошёл суд над местным жителем, который зимой прошлого года не подчинился требованиям сотрудников ДПС и даже оказал физическое сопротивлением одному из них. Обвиняемого признали виновным и дали «строгача».

Инцидент, который разбирался судом, произошёл 11 декабря 2023 года на 4 километре автодороги между городом Лесной и посёлком Горный. Подсудимый ехал по ней на машине марки «ДЭУ Нексия», когда был остановлен дорожным патрулём. Причиной остановки стало то, что у автомобиля не горели фары ближнего света или ходовые огни. Дальнейшее пресс-служба прокуратуры Свердловской области описывает следующим образом:

«Водитель, находясь в салоне автомобиля, отказался предоставлять сотрудникам ДПС ГИБДД ОМВД России по ЗАТО город Лесной для проверки водительское удостоверение, регистрационные документы на автомобиль, страховой полис ОСАГО, оказав неповиновение законным требованиям полицейского. Сотрудник ДПС с целью преодоления противодействия просунул свою руку через приоткрытое окно водительской двери, чтобы открыть дверь и извлечь водителя из салона автомобиля. Однако последний, осознавая, что сотрудник полиции находится при исполнении своих должностных обязанностей, с целью воспрепятствования законным действиям полицейского, нанёс не менее 6 ударов рукой по его левой руке, причинив ему физическую боль и телесные повреждения в виде кровоподтёка на наружной поверхности левого локтевого сустава с переходом на верхнюю треть предплечья».


Сегодня в зале суда мужчина был признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 318 российского Уголовного Кодекса («применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением последним своих должностных обязанностей»). Следующие два года, по решению судьи, он проведёт в исправительной колонии строгого режима.
Про осуждённого сообщается, что это житель Лесного, родившийся в 1986 году. Ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотических средств. Во время судебного процесса он полностью признал свою вину, но всё равно получил строгое наказание именно в силу того, что ранее был уже судим. Кроме того, по удовлетворённому частично гражданскому иску потерпевшего сотрудника ДПС, агрессор должен выплатить 10 тысяч рублей компенсации.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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