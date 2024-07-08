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Глава СК потребовал доклад по делу о похищении двух подростков в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о похищении двух подростков 15 и 16 лет, которых удерживали в заложниках, обещая отпустить за круглую сумму, сообщает Следком.
По факту случившего было возбуждено уголовное дело по статьям 126 и 163 УК РФ (похищение и вымогательство). Подозреваемого уже задержали.
Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, задержанный оказался местный житель 1998 года рождения, официально нигде не трудоустроенный. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности в 2014 и 2017 года за причастность к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, добавил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Известно, что подростки находились в заложниках в доме на Рощинской, где и проживал их похититель. Их удерживали в квартире, угрожая ножом. Его задержали в тот же день. Подросткам сейчас ничего не угрожает.
По факту случившего было возбуждено уголовное дело по статьям 126 и 163 УК РФ (похищение и вымогательство). Подозреваемого уже задержали.
Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, задержанный оказался местный житель 1998 года рождения, официально нигде не трудоустроенный. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности в 2014 и 2017 года за причастность к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.
«После задержания демонстрировать из себя "крутого гангстера" мужчина не стал. В ходе опроса свою вину он не отрицал и дал признательные показания»,
– заключил Горелых.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, добавил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Известно, что подростки находились в заложниках в доме на Рощинской, где и проживал их похититель. Их удерживали в квартире, угрожая ножом. Его задержали в тот же день. Подросткам сейчас ничего не угрожает.
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