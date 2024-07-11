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Верховный суд всё-таки признал незаконной мобилизацию подследственного экс-министра Пьянкова
Фото: Вечерние ведомости
Верховный суд РФ признал незаконной мобилизацию подследственного экс-министра по управлению госимуществом Свердловской области Алексея Пьянкова.
Таким образом, высшая судебная инстанция России отменила решение судьи Свердловского областного суда Оксаны Кориновской, посчитавшей мобилизацию Алексея Пьянкова законной. Решение по делу было вынесено накануне. В общей сложности разбирательство по этому административному делу длилось почти полтора года.
Напомним, Алексея Пьянкова неожиданно для многих мобилизовали в октябре 2022 года. Особенно неожиданно это стало для следователей, расследовавших его уголовное дело, которое к тому моменту вышло на финальную стадию (ознакомления обвиняемого с материалами дела).
В марте 2023 года зампрокурора Свердловской области Александр Дуркин подал иск к призывной комиссии Свердловской области о незаконности мобилизации Пьянкова, и судья Верх-Исетского суда Екатерина Гейгер встала на сторону прокуратуры. Однако призывная комиссия подала апелляцию, и Свердловский областной суд отменил решение Верх-Исетского суда, вновь признав мобилизацию экс-министра законной.
Прокуратура обратилась в Верховный суд, причём своё представление внёс заместитель генерального прокурора Игорь Ткачёв. В итоге высшая судебная инстанция поставила точку в вопросе законности мобилизации Пьянкова и отправки его в зону боевых действий.
Вероятно, теперь Пьянкова доставят в Екатеринбург (как это сделали на днях с другим подследственным экс-министром, Василием Старковым). Напомним, экс-глава МУГИСО обвиняется по целому ряду статей УК РФ, в числе которых получение взяток и организация преступного сообщества. Всего по делу МУГИСО проходит 13 обвиняемых. Следствие длится уже более 8 лет – задержан Пьянков был ещё весной 2016 года, затем отпущен под подписку о невыезде.
Таким образом, высшая судебная инстанция России отменила решение судьи Свердловского областного суда Оксаны Кориновской, посчитавшей мобилизацию Алексея Пьянкова законной. Решение по делу было вынесено накануне. В общей сложности разбирательство по этому административному делу длилось почти полтора года.
Напомним, Алексея Пьянкова неожиданно для многих мобилизовали в октябре 2022 года. Особенно неожиданно это стало для следователей, расследовавших его уголовное дело, которое к тому моменту вышло на финальную стадию (ознакомления обвиняемого с материалами дела).
В марте 2023 года зампрокурора Свердловской области Александр Дуркин подал иск к призывной комиссии Свердловской области о незаконности мобилизации Пьянкова, и судья Верх-Исетского суда Екатерина Гейгер встала на сторону прокуратуры. Однако призывная комиссия подала апелляцию, и Свердловский областной суд отменил решение Верх-Исетского суда, вновь признав мобилизацию экс-министра законной.
Прокуратура обратилась в Верховный суд, причём своё представление внёс заместитель генерального прокурора Игорь Ткачёв. В итоге высшая судебная инстанция поставила точку в вопросе законности мобилизации Пьянкова и отправки его в зону боевых действий.
Вероятно, теперь Пьянкова доставят в Екатеринбург (как это сделали на днях с другим подследственным экс-министром, Василием Старковым). Напомним, экс-глава МУГИСО обвиняется по целому ряду статей УК РФ, в числе которых получение взяток и организация преступного сообщества. Всего по делу МУГИСО проходит 13 обвиняемых. Следствие длится уже более 8 лет – задержан Пьянков был ещё весной 2016 года, затем отпущен под подписку о невыезде.
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