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Экс-министра транспорта Свердловской области Старкова не стали помещать в СИЗО
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда. Коллаж: Вечерние ведомости
Экс-министра транспорта Свердловской области Василия Старкова не стали помещать в СИЗО по делу о коррупции.
Несмотря на то что Василию Старкову предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления (часть 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере), следствие не стало просить помещать недавнего чиновника под стражу, ходатайствуя о домашнем аресте. Судья Ленинского суда Екатеринбурга Ирина Цыбульская удовлетворила это ходатайство и постановила избрать для Старкова домашний арест до 31 августа.
Адвокат Старкова, Максим Колесников (на фото справа) просил избрать ему меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части, к которой он приписан. Впрочем, после суда Колесников заявил журналистам, что и домашний арест сторона защиты, возможно, обжаловать не будет.
Сам Василий Старков заявил, что он самостоятельно прибыл на следственные действия в Екатеринбург, и его не доставляли принудительно, как сообщалось изначально в СМИ.
В рамках меры пресечения Старкову также будет запрещено пользоваться интернетом, почтой, совершать звонки по телефону за исключением экстренных вызовов и общаться со свидетелями.
Несмотря на то что Василию Старкову предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления (часть 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере), следствие не стало просить помещать недавнего чиновника под стражу, ходатайствуя о домашнем аресте. Судья Ленинского суда Екатеринбурга Ирина Цыбульская удовлетворила это ходатайство и постановила избрать для Старкова домашний арест до 31 августа.
Адвокат Старкова, Максим Колесников (на фото справа) просил избрать ему меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части, к которой он приписан. Впрочем, после суда Колесников заявил журналистам, что и домашний арест сторона защиты, возможно, обжаловать не будет.
Сам Василий Старков заявил, что он самостоятельно прибыл на следственные действия в Екатеринбург, и его не доставляли принудительно, как сообщалось изначально в СМИ.
В рамках меры пресечения Старкову также будет запрещено пользоваться интернетом, почтой, совершать звонки по телефону за исключением экстренных вызовов и общаться со свидетелями.
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