Убийцу мужа из Кировграда надолго упекут в исправительную колонию

«Оперуполномоченные, постучавшись в данное жилище, услышали, что внутри кто-то есть, однако дверь им никто не открывал. Тогда было принято решение о принудительном вскрытии двери. Хозяйка квартиры в этот момент спешно замывала кровь в коридоре. Она вела себя агрессивно, было понятно, что она причастна к произошедшему криминальному инциденту. В дальнейшем сотрудники полиции под окнами квартиры обнаружили окровавленный нож, которым и было совершено преступление. Женщина была доставлена в территориальный отдел МВД, а затем передана нашим коллегам из регионального СКР», — приводит слова начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых телеграм-канал следственного управления СК России по Свердловской области.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Поставлена точка в деле об убийстве, которое произошло в Кировграде год назад. Убийце женского пола вынесен суровый приговор.На скамье подсудимых по данному делу оказалась жительница Кировграда. Согласно материалам следствия, днём 25 июня 2023 года женщина была пьяна и во время семейного конфликта с мужем схватилась за нож. Клинок несколько раз погрузился в тело супруга, из которого тут же и дух вышел вон. Остывающее же тело пьяная дама попросту вытащила из дома, а сама вернулась в квартиру затирать кровь, дабы скрыть следы преступления. Разумеется, это ей не помогло, равно как и попытки игнорировать требования прибывших полицейских открыть им дверь.Приговор убийце собственного супруга вынесен судом довольно суровый. Женщину отправят в исправительную колонию общего режима на долги девять с половиной лет.