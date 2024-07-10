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Берёзовского поджигателя ненадолго отправили за решётку и тут же передумали

19.04 Четверг, 11 июля 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Берёзовском городском суде закончился суд над мужчиной, который зимой умышленно поджёг дом, где жили его тёща, жена и сын. Поджигателя приговорили к реальному, хотя и не самому большому сроку, отбывать который он не будет.

Инцидент с рукотворным пожаром в городе Берёзовский произошёл 10 января текущего года. Привёл к преступлению семейный конфликт. Осерчавший на всю родню разом, 32-летний березовчанин задумал спалить тёщин двухэтажный дом. При этом он знал, что обитателям дома жить больше будет негде, однако, это не помешало ему поджечь зажигалкой картонку и бросил её на пол. Благо, в доме никого из людей в тот момент не было, иначе мужику не избежать более тяжёлого наказания. А так, суд вынесен приговор, который по временам, когда силовики устраивают «маски-шоу» за логотипы иностранной соцсети, а судьи упекают театралов за спектакли на срока, как за иные убийства, выглядит сравнительно нежным.

На два года лишил свободы Берёзовский городской суд поджигателя тёщиной квартиры. И тут же заменил приговор на двухлетние принудительные работы, воспользовавшись частью 2 статьи 53.1 УПК РФ. Из заработанного в этот период 10 процентов будет удерживаться в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших, взыскав с осужденного более 8 миллионов рублей в счёт компенсации материального ущерба и 1,7 миллиона рублей в счёт компенсации морального вреда, — информирует пресс-служба Свердловского областного суда.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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