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В Екатеринбурге задержали нападавшего на пенсионеров лжеэлектрика
Фото: УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге задержали мужчину, который, притворяясь электриком, подпадал в квартиры пожилых граждан и, угрожая ножом, похищал ценные вещи и сбережения.
Об одном из таких нападений на прошлой неделе писали местные СМИ. Оно произошло в ЖК бизнес-класса «Мечта» на улице Куйбышева, где он ограбил пожилую женщину.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, потерпевшая 1948 года рождения обратилась в отделение полиции №5 в тот же день, 4 июля. По её словам, примерно в 11.30, когда она закрывала дверь своей квартиры, из-за угла выбежал мужчина, который схватил её за шею, приставил к ней нож и связал ей руки шнурком, после чего потребовал отдать всё ценное. Опасаясь за свою жизнь, женщина не стала сопротивляться и отдала 15 тысяч рублей наличными. Также он украл её украшения на общую сумму в 130 тысяч рублей и банковскую карту супруга, с которой в тот день снял 4800 рублей.
На этом «электрик» свои криминальные похождения не закончил. Около 14.00 он зашёл в квартиру к пожилому мужчине 1947 года рождения и точно также, угрожая ножом, потребовал деньги. Купюру номиналом в 5 тысяч рублей ему отдала супруга заложника женщина 1952 года рождения.
Известно, что мужчина ранее судим не был. При задержании он дал признательные показания и заявил, что решил заняться грабежом из-за сложной жизненной ситуации.
Сейчас сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к иным аналогичным эпизодам данной противоправной деятельности.
Об одном из таких нападений на прошлой неделе писали местные СМИ. Оно произошло в ЖК бизнес-класса «Мечта» на улице Куйбышева, где он ограбил пожилую женщину.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, потерпевшая 1948 года рождения обратилась в отделение полиции №5 в тот же день, 4 июля. По её словам, примерно в 11.30, когда она закрывала дверь своей квартиры, из-за угла выбежал мужчина, который схватил её за шею, приставил к ней нож и связал ей руки шнурком, после чего потребовал отдать всё ценное. Опасаясь за свою жизнь, женщина не стала сопротивляться и отдала 15 тысяч рублей наличными. Также он украл её украшения на общую сумму в 130 тысяч рублей и банковскую карту супруга, с которой в тот день снял 4800 рублей.
На этом «электрик» свои криминальные похождения не закончил. Около 14.00 он зашёл в квартиру к пожилому мужчине 1947 года рождения и точно также, угрожая ножом, потребовал деньги. Купюру номиналом в 5 тысяч рублей ему отдала супруга заложника женщина 1952 года рождения.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска областного полицейского главка совместно с коллегами из городского УМВД и отдела полиции №5 изобличили и задержали подозреваемого в нападениях на пенсионеров лжеэлектрика 1985 года рождения»,
– сообщили в пресс-группе.
Известно, что мужчина ранее судим не был. При задержании он дал признательные показания и заявил, что решил заняться грабежом из-за сложной жизненной ситуации.
Сейчас сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к иным аналогичным эпизодам данной противоправной деятельности.
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