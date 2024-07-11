В Екатеринбурге задержали нападавшего на пенсионеров лжеэлектрика

– сообщили в пресс-группе.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска областного полицейского главка совместно с коллегами из городского УМВД и отдела полиции №5 изобличили и задержали подозреваемого в нападениях на пенсионеров лжеэлектрика 1985 года рождения»,