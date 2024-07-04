В Екатеринбурге уголовное дело о ликвидированной в июле 2023 года порностудии передали в суд





– рассказал полковник Горелых. «Один из предполагаемых организаторов отвечал за техническое обеспечение и за распределение доходов, второй выступал в роли оператора трансляций. Любвеобильным гражданам платили по 1500 рублей за 1 час съемок, плюс доход от донатов. На "киностудии" действовали строгие правила. К примеру, применялись штрафы за появление на "смене" в состоянии опьянения. За время функционирования дельцы порнобизнеса с целью конспирации трижды меняли свой офис»,





– резюмировал Валерий Горелых. «Обвиняемым грозит от 2-х до 6 лет лишения свободы. До решения суда один из фигурантов порнобизнеса, 1992 года рождения, проведет под стражей, остальные обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное преследование в отношении предполагаемого организатора, 1987 года рождения, прекращено в связи с его смертью из-за продолжительного и тяжёлого заболевания»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге завершилось расследование резонансного уголовного дела об организации порностудии, транслировавшей контент для взрослых в одну из стран Восточной Азии в онлайн-режиме.Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, подпольную порностудию накрыли в июле 2023 года. Тогда по подозрению в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ) были задержаны двое граждан 1987 и 1992 годов рождения. Отмечаются, что они оба уроженцы одной из восточноазиатских республик. Вместе с ними тогда были застигнуты врасплох 14 «актёров» онлайн-трансляций: девушки и парни в возрасте от 18 до 22-х лет.Предполагается, что созданием видео для взрослых они занимались с конца 2022 года. На специальном сайте после оплаты пользователи получали возможность не только смотреть порноспектакль, но и общаться с «героями» в видеочате.Во время расследования было выполнено 9 судебных экспертиз, 2 психологические и 7 психиатрических. Сейчас уголовное дело из 27 томов находится в Верх-Исетском районном суде. Обвинение утверждал первый заместитель прокурора Екатеринбурга Максим Власов.