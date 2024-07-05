В Екатеринбурге задержали «бегунка», признавшего в порядка десяти эпизодах мошенничества





– рассказали в пресс-группе. «Суммы причиненного пожилым гражданам материального ущерба варьировались от 190 тысяч до 1,7 миллиона рублей. При этом, с его слов, он оставлял себе определенный процент, который зависел от суммы криминального куша»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге задержали 28-летнего «бегунка» из Сухого Лога, забиравшего сбережения обманутых пенсионеров по заданию телефонных мошенников. Задержанный признался в порядка десяти подобных эпизодах, рассказали в полиции.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, 5 июля в ОП №11 обратилась 78-летняя женщина, заявившая о том, что неизвестные обманом выманили у неё 895 тысяч рублей. По её словам, сначала ей позвонил мужчина, представившийся дознавателем отдела полиции, а потом она говорила с «персональным менеджером Банка Россси». Они убедили её обналичить все сбережения, чтобы уберечь от злоумышленников, которые якобы пытались снять деньги, и передать через «сотрудника Центрального Банка» на «безосные счета». О том, что её обманули, пожилая женщина поняла лишь после того, как рассказала о произошедшем родственникам.Будучи задержанным «бегунок» не стал отрицать свою причастность к преступлению и рассказал, что нашел предложение о работе курьером в социальных сетях. При этом, с его слов, он якобы сначала не знал, что занимается чем-то незаконным, и понял в чём суть «работы», когда пришёл к своей третьей жертве. Он также признался, что на его счету порядка десяти обманутых пенсионеров. С его слов, свой преступный след он оставил не только в Екатеринбурге, но и ряде других муниципалитетов Свердловской области, в том числе Берёзовском, Серове, Нижнем Тагиле и Первоуральске.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Ему грозит до 6 лет лишения свободы.Правоохранители просят всех, кто пострадал от действий данного лица, либо располагают какой-либо информацией о его противоправной деятельности, обращаться по телефонам (343)356-42-11, (343)294-14-94 или 02 (102 по мобильному).