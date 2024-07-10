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Бывшего охранника отправили в «строгую» колонию за убийство в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге завершился с уд над бывшим охранником, которого обвиняли в убийстве. Мужчину признали виновным и отправили в колонию строгого режима.
Обвиняемый — местный житель, который, по версии следствия, в ночь на 2 декабря 2023 года повздорил с коллегой-охранником. Ссора переросла в драку, в ходе которой обвиняемый нанёс множество даров руками и ногами по телу оппонента. Этого ему показалось мало, и в ход пошёл более крепкий «аргумент» — некий металлический предмет, которым один охранник добил другого охранника. Жертва избиения вскоре скончался в больнице, куда его всё же успели перенаправить с места происшествия.
Рассмотрев все материалы следствия, суд признал обвиняемого виновным в убийстве. Наказанием ему стало лишение свободы на срок в семь лет. Наказание охранник-убийца будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Как уточняет следственное управление СК РФ по Свердловской области, смертельный конфликт произошёл из-за матерной брани. Она прозвучала из уст убитого в адрес тогда ещё будущего убийцы.
Обвиняемый — местный житель, который, по версии следствия, в ночь на 2 декабря 2023 года повздорил с коллегой-охранником. Ссора переросла в драку, в ходе которой обвиняемый нанёс множество даров руками и ногами по телу оппонента. Этого ему показалось мало, и в ход пошёл более крепкий «аргумент» — некий металлический предмет, которым один охранник добил другого охранника. Жертва избиения вскоре скончался в больнице, куда его всё же успели перенаправить с места происшествия.
Рассмотрев все материалы следствия, суд признал обвиняемого виновным в убийстве. Наказанием ему стало лишение свободы на срок в семь лет. Наказание охранник-убийца будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Как уточняет следственное управление СК РФ по Свердловской области, смертельный конфликт произошёл из-за матерной брани. Она прозвучала из уст убитого в адрес тогда ещё будущего убийцы.
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