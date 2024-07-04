Домушнику с опытом вынесли приговору в Екатеринбурге





– рассказали в ведомстве. «Путем отжима балконной двери или окон, он проникал внутрь квартиры, где, пользуясь отсутствием собственников, похищал имущество, в том числе бытовую технику, сотовые телефоны, ноутбуки, ювелирные украшения, одежду и денежные средства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, который за два года совершил 14 квартирных краж в разных районах уральской столицы. За это время он вынес имущество на сумму более 350 тысяч рублей.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина 1969 года рождения с июня 2021 года по июль 2023 года забирался в квартиры через открытые окна и балконы на первых и вторых этажей. Делал это он по ночам в Кировском, Октябрьском и Чкаловском районах города, в том числе в микрорайонах Пионерский, ЖБИ, Химмаш.При этом, как отметили в надзорном органе, домушника не останавливал даже то, что в момент кражи жильцы могли находиться внутри квартиры, спать или наблюдать, как выносят их имущество. Однако зачастую мужчина делал всё бесшумно, пока жильцы спали. В конце он покидал жилище через входную дверь, закрывая её за собой.Суд признал его виновным в куражах, совершенных с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ), и назначил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.