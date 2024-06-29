В Екатеринбурге мошенники убедили восьмиклассницу оформить кредит на маму и перевести деньги





– советуют в пресс-группе. «Для защиты ребёнка от мошенников следует установить на его телефон или иное устройство антивирусные программы и регулярно обновлять их. Дополнительной мерой обеспечения безопасности может служить функция родительского контроля на телефоне и компьютере. Она будет автоматически блокировать переходы на подозрительные и потенциально опасные сайты»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге жертвой мошенников стала учащаяся восьмого класса, которую аферисты убедили оформить кредит на маму и перевести все сбережения и кредитные средства на их счета.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в городском УМВД, в одном из мессенджеров восьмиклассница наткнулась на канал, где предлагался лёгкий заработок за просмотры видеоконтента. Решая подзаработать, школьница написала администратору этого «сервиса». Неизвестный сообщил девочке, что для этого нужно будет прислать фото маминой банковской карточке, чтобы был виден номер платежки, ее владелец и срок действия. После этого девочке пришло уведомление о якобы срыве международного перевода и штрафе в размере 100 тысяч рублей в отношении ее родителей. В том же сообщении подростку рекомендовали снова связаться с администратором, который уже потом убедил её перевести со счетом матери 122 тысячи рублей, а затем оформить на маму кредит в 310 тысяч рублей, из них девочка успела перевести 208 тысяч, так как карточка заблокировалась.В связи с этим в полиции призывают родителей проводить с детьми беседы о недопустимости общения с незнакомцами в интернете, а также исключать доступ к мобильным устройствам или другим платежным инструментам, позволяющим выполнять крупные платежи или любые другие финансовые манипуляции.