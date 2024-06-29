Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге мошенники убедили восьмиклассницу оформить кредит на маму и перевести деньги

09.51 Пятница, 5 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Екатеринбурге жертвой мошенников стала учащаяся восьмого класса, которую аферисты убедили оформить кредит на маму и перевести все сбережения и кредитные средства на их счета.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в городском УМВД, в одном из мессенджеров восьмиклассница наткнулась на канал, где предлагался лёгкий заработок за просмотры видеоконтента. Решая подзаработать, школьница написала администратору этого «сервиса». Неизвестный сообщил девочке, что для этого нужно будет прислать фото маминой банковской карточке, чтобы был виден номер платежки, ее владелец и срок действия. После этого девочке пришло уведомление о якобы срыве международного перевода и штрафе в размере 100 тысяч рублей в отношении ее родителей. В том же сообщении подростку рекомендовали снова связаться с администратором, который уже потом убедил её перевести со счетом матери 122 тысячи рублей, а затем оформить на маму кредит в 310 тысяч рублей, из них девочка успела перевести 208 тысяч, так как карточка заблокировалась.

В связи с этим в полиции призывают родителей проводить с детьми беседы о недопустимости общения с незнакомцами в интернете, а также исключать доступ к мобильным устройствам или другим платежным инструментам, позволяющим выполнять крупные платежи или любые другие финансовые манипуляции.

«Для защиты ребёнка от мошенников следует установить на его телефон или иное устройство антивирусные программы и регулярно обновлять их. Дополнительной мерой обеспечения безопасности может служить функция родительского контроля на телефоне и компьютере. Она будет автоматически блокировать переходы на подозрительные и потенциально опасные сайты»,

– советуют в пресс-группе.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Мошенники «обчистили» екатеринбуржцев на 34 миллиона рублей за неделю
29 июня 2024
Задержанный в Первоуральске мог приставать к другим несовершеннолетним
26 июня 2024
Екатеринбуржца-лудомана будут судить за невозвращенные незнакомкам долги
26 июня 2024
Алексей Орлов поручил возобновить противопожарные патрулирования в Екатеринбурге
01 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

На Юго-Западе Екатеринбурга началась «точечная» застройка, против которой протестовали жители
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:57 В Верхнем Тагиле с фельдшера взыскали 72 тысячи за внесение ложных данных о прививках против СOVID-19
15:22 На Белоярской АЭС приступают к плановому ремонту системы охлаждения энергоблока №3
14:47 На Эльмаше неизвестный на машине задавил собаку
14:09 Против Алексея Соколова возбуждено дело за повторную демонстрацию запрещённой символики
13:50 К смертельной аварии в Верхней Пышме привёл нетрезвый ум
13:02 В Екатеринбурге мужчина пытался затащить девочку в машину
12:36 Кольцовские таможенники не пустили на рейс пассажира с 20-ю роутерами
11:47 В Артёмовском пропал 11-летний мальчик
11:30 У екатеринбургских правозащитников проходят обыски по уголовному делу
11:14 Ради фестиваля «Жизнь на колёсах» в центре Екатеринбурга запретят продавать алкоголь
09:51 В Екатеринбурге мошенники убедили восьмиклассницу оформить кредит на маму и перевести деньги
09:29 В Верхней Пышме в смертельной аварии разбился «делимобиль»
21:23 Житель Богдановичского района 13 лет прятал тело убитой жены и избегал наказания
20:38 На ЕКАД столкнулись импортные легковушка и грузовик
19:40 За смерть шпица расплатится хозяин опасной собаки из Нижнего Тагила
18:48 Жара заставила уральских дорожников ограничить грузовой транспорт
18:37 В чаще свердловского леса нашли брошенного умирать кота
17:51 За июнь в лесах Свердловской области потушили 41 пожар
17:11 Ещё на двух улицах в Екатеринбурге запретят остановку
16:50 В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП с электросамокатом на улице 8 Марта
16:19 Белоярскую АЭС ради заимствования опыта посетила китайская делегация
15:47 Четыре года колонии получил водитель Ford Transit из-за гибели двух человек в ДТП в Екатеринбурге
15:12 Ирбитские леса атаковал шелкопряд
14:27 Из-за жары тяжеловозам запретили выезжать на свердловские трассы
13:53 В Нижнем Тагиле братья-школьники, избившие одноклассницу, избежали наказания
12:58 С юными самбистами из Торезы встретился двукратный Чемпион мира по самбо Тимур Галлямов
Все новости Свердловской области
15:17 Прокуратура запросила по шесть лет колонии для Беркович и Петрийчук
15:00 Во Владивостоке будут судить двух сотрудниц полиции, которые требовали у подчинённых отдать им премии
14:24 Спецслужбы Киргизии заявили о предотвращении насильственного захвата власти
13:03 В ГД внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции
12:27 Мэр Орска, где весной прорвало дамбу, подал в отставку
12:10 Следователи прекратили дело генерала Цокова в связи с его гибелью
11:42 В Великобритании на выборах побеждают лейбористы, Сунак покинет свой пост
11:01 Кондратьев: на Кубани сбили несколько БПЛА, погиб ребенок
19:17 Набиуллина: ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки в июле
18:59 Силовики задержали бывшего замглавы Челябинска
17:49 СК: в Кемеровской области обрушилось здание Дворца детского творчества
16:51 Глава Татарстана рассказал о конкурсе красоты среди коров
16:16 Депутатов и сенаторов будут лишать полномочий за выезд за границу без согласования
15:23 В Забайкалье хотят отстреливать медведей, которые выходят к людям из-за пожаров
14:26 В июле в России наблюдается пик годовой инфляции, заявили в ЦБ
13:47 Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за участившихся побегов заключенных
13:40 Авиадиспетчеры в аэропорту Антальи намерены бастовать до середины июля
12:56 Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в серьезное ДТП в Турции
12:35 Сильные дожди в Китае привели к эвакуации более 240 000 человек
12:10 Давка на религиозном мероприятии в Индии унесла жизни более 100 человек
11:21 Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов
10:35 В Тюмени произошла драка со стрельбой у гипермаркета
10:32 Экс-глава НИИ «Роскосмоса» Шишанов получил пять лет колонии
09:59 В Новороссийске отразили атаку безэкипажных катеров, сообщили власти
18:21 На Карибы обрушился мощный ураган «Берилл»
17:42 Китайский зонд «Чанъэ-6» доставил на Землю образцы обратной стороны Луны
Все новости России и мира
15:59 Федеральный центр развития креативных индустрий присоединился к развитию творческого бизнеса Прикамья
15:57 В Верхнем Тагиле с фельдшера взыскали 72 тысячи за внесение ложных данных о прививках против СOVID-19
15:22 На Белоярской АЭС приступают к плановому ремонту системы охлаждения энергоблока №3
14:47 На Эльмаше неизвестный на машине задавил собаку
14:38 Разработка ученых Пермского политеха позволит делать из рисовой шелухи товарные продукты
14:09 Против Алексея Соколова возбуждено дело за повторную демонстрацию запрещённой символики
13:50 К смертельной аварии в Верхней Пышме привёл нетрезвый ум
13:02 В Екатеринбурге мужчина пытался затащить девочку в машину
12:36 Кольцовские таможенники не пустили на рейс пассажира с 20-ю роутерами
11:47 В Артёмовском пропал 11-летний мальчик
11:30 У екатеринбургских правозащитников проходят обыски по уголовному делу
11:14 Ради фестиваля «Жизнь на колёсах» в центре Екатеринбурга запретят продавать алкоголь
09:51 В Екатеринбурге мошенники убедили восьмиклассницу оформить кредит на маму и перевести деньги
09:29 В Верхней Пышме в смертельной аварии разбился «делимобиль»
21:23 Житель Богдановичского района 13 лет прятал тело убитой жены и избегал наказания
20:38 На ЕКАД столкнулись импортные легковушка и грузовик
19:40 За смерть шпица расплатится хозяин опасной собаки из Нижнего Тагила
18:48 Жара заставила уральских дорожников ограничить грузовой транспорт
18:37 В чаще свердловского леса нашли брошенного умирать кота
17:51 За июнь в лесах Свердловской области потушили 41 пожар
17:11 Ещё на двух улицах в Екатеринбурге запретят остановку
16:50 В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП с электросамокатом на улице 8 Марта
16:19 Белоярскую АЭС ради заимствования опыта посетила китайская делегация
15:47 Четыре года колонии получил водитель Ford Transit из-за гибели двух человек в ДТП в Екатеринбурге
15:12 Ирбитские леса атаковал шелкопряд
14:27 Из-за жары тяжеловозам запретили выезжать на свердловские трассы
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK