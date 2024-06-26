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Истязавшей пять приёмных детей жительнице Новолялинского района вынесли приговор
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Верхотурский районный суд признал жительницу Новолялинского района виновной в истязании пятерых приёмных детей: четверо опекаемых детей и одна удочерённая девочка.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с 2012 года по 2020 год женщина по малозначительным поводам избивала приёмных детей, следуя придуманной ею же системой физических и психологических наказаний.
Суд признал её виновной в истязании двух или более заведомо несовершеннолетних лиц (пункты «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также её придётся выплатить моральную компенсацию потерпевшим в размере 3,4 миллиона рублей.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с 2012 года по 2020 год женщина по малозначительным поводам избивала приёмных детей, следуя придуманной ею же системой физических и психологических наказаний.
Суд признал её виновной в истязании двух или более заведомо несовершеннолетних лиц (пункты «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также её придётся выплатить моральную компенсацию потерпевшим в размере 3,4 миллиона рублей.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
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