В Камышловском суде рассмотрят уголовное дело о хищении выплат на приобретение жилья

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Камышловском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении жительницы посёлка городского типа Пышма, которую обвиняют в хищении единовременных выплат на приобретение жилья у вдов ветеранов Великой Отечественной войны.По версии следствия, обвиняемая представлялась агентом по недвижимости и вводила в заблуждение двух получательниц выплат и их родственников. Так, заведомо зная о непригодности домов в Пышминском районе, стоимость которых составляла около 250 тысяч рублей, она завышала цену более чем в 7 раз. При оформлении документов на перечисление вдовам ветеранов она указывала в заявлениях собственный счёт в одном из банков, куда впоследствии ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» перевёл свыше 3,7 миллиона рублей.Теперь женщине предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Уголовное дело уже передано в Камышловский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.