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Двух юных пешеходов сбил пожилой водитель в Артёмовском
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Артёмовском 85-летний водитель сбил двух девочек 6 и 15 лет, который переходили через дорогу по нерегулируемой «зебре».
Авария произошла ещё в субботу, 22 июня, около 13.00 на улице Первомайской. В результате аварии обе девочки получили переломы и попали в больницу, сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области.
Водителю, несмотря на преклонный возраст, прощать нарушение не стали, и составили на него протокол по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам).
Авария произошла ещё в субботу, 22 июня, около 13.00 на улице Первомайской. В результате аварии обе девочки получили переломы и попали в больницу, сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области.
Водителю, несмотря на преклонный возраст, прощать нарушение не стали, и составили на него протокол по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам).
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