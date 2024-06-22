Двух юных пешеходов сбил пожилой водитель в Артёмовском

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Артёмовском 85-летний водитель сбил двух девочек 6 и 15 лет, который переходили через дорогу по нерегулируемой «зебре».Авария произошла ещё в субботу, 22 июня, около 13.00 на улице Первомайской. В результате аварии обе девочки получили переломы и попали в больницу, сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области.Водителю, несмотря на преклонный возраст, прощать нарушение не стали, и составили на него протокол по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам).