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В Екатеринбурге на Репина насмерть забили палкой человека
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня утром, примерно 05.00, в Екатеринбурге на улице Репина мужчина, явно находящийся в неадекватном состоянии, насмерть забил палкой человека, с которым, предположительно, у него произошёл конфликт.
Как сообщает телеграм-канал «Четвёртого канала», в ходе конфликта пострадала собака. Однако, где сейчас она находится, неизвестно.
По данным телеграм-ресурса Ural Mash, эти двое были частью компании, которая минувшей ночью выпивала у бара поблизости. К утру из их тусовки остались двое – они из-за чего-то поссорились, и один стал избивать второго. Сообщается, что подозреваемого уже задержали.
В полиции и СК по поводу этого инцидента комментариев ещё не давали.
Как сообщает телеграм-канал «Четвёртого канала», в ходе конфликта пострадала собака. Однако, где сейчас она находится, неизвестно.
По данным телеграм-ресурса Ural Mash, эти двое были частью компании, которая минувшей ночью выпивала у бара поблизости. К утру из их тусовки остались двое – они из-за чего-то поссорились, и один стал избивать второго. Сообщается, что подозреваемого уже задержали.
В полиции и СК по поводу этого инцидента комментариев ещё не давали.
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