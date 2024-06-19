На девять лет лишится свободы екатеринбуржец за убийство человека

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге закончился суд над 35-летним мужчиной, который осенью прошлого года убил своего знакомого. Преступление было совершенно в квартире жертвы.Прошлогоднее убийство произошло в ночь на 8 ноября, в жилом доме на улице Таганской Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга. Здесь произошла ссора между хозяином жилплощади и его гостем. Закончился конфликт потасовкой, в ходе которой визитёр нанёс оппоненту удары кулаками, а затем принялся душить голыми руками и не успокоился, пока жертва не задохнулась насмерть.Рассмотрением этого случая занимался Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. На основании доказательств, представленных государственным обвинителем, судья признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («убийство»). Наказанием убийце послужат девять лет лишения свободы. Их он проведёт в исправительной колонии строгого режима. Пресс-служба прокуратуры Свердловской области уточняет, что приговор ещё не вступил в законную силу, а потому может быть обжалован.