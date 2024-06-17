Екатеринбуржца, пытавшегося зарезать соседа, ждёт суд

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жителя Екатеринбурга, который пытался зарезать своего соседа, ждёт суд. Его обвиняют в покушении на убийство, к которому он, по версии следствия, готовился заранее (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, преступный умысел у обвиняемого возник на фоне конфликта, причиной которого считают личную неприязнь к потерпевшему. Следователи уверены, что 4 ноября 2023 года, когда мужчина позвал своего соседа переговорить на лестничной площадке в подъезде, он уже был готов к радикальному способу решения проблемы. Стоило им встретиться в подъезде, обвиняемый нанёс потерпевшему не менее трёх ударов в районе живота и не менее одного в область плеча. Выжить соседу удалось лишь благодаря своевременной медицинской помощи.Известно, что напавший ранее уже был судим.Уголовное дело передали в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре.