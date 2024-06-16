У любителя погонять пьяным по Тугулыму отобрали иномарку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Конфискацией автомобиля закончился процесс в Талицком районном суде. Так судья решил наказать жителя Тугулыма, который полюбил погонять за рулём своей иномарки в пьяном состоянии.Пьяным за рулём автомобиля «Ауди» жителя посёлка Тугулым поймали в феврале этого года. Отказ от медосвидетельствования не помог ему избежать наказания, да и отделаться административкой не получилось. Поскольку мужчина и ранее садился пьяным за руль транспортного средства и срок прошлого наказания ещё не закончился, на него завели уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ («управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за указанные действия»).Талицкий районный суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Машина его была конфискована в пользу государства. Обвиняемый пытался ввести суд в заблуждение, представив договор о продаже машины. Однако государственный обвинитель сумел доказать, что автомобиль на момент совершения преступления и рассмотрения уголовного дела из собственности осужденного не выбыл и находится у него в пользовании.