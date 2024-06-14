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Близкий к свердловской власти адвокат стал жертвой телефонных мошенников
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Член Общественной палаты Свердловской области адвокат Владимир Винницкий стал жертвой телефонных мошенников. Аферисты убедили его перевести почти 992 тысячи рублей, сообщает URA.RU.
По данным информационного агентства, Винницкому позвонила неизвестная женщина, которая представилась ему сотрудницей российской «Википедии». Она убедила его в том, что неизвестные получили доступ к сайту и теперь хотят изменить всю информацию о нём, заверив, что у злоумышленников также есть доступ к банковским счетам адвоката. После этого он стал действовать по указаниям женщины.
О том, что его обманули, Владимир Винницкий догадался только после разговора с сыном, которому он рассказал о случившемся.
По данным информационного агентства, Винницкому позвонила неизвестная женщина, которая представилась ему сотрудницей российской «Википедии». Она убедила его в том, что неизвестные получили доступ к сайту и теперь хотят изменить всю информацию о нём, заверив, что у злоумышленников также есть доступ к банковским счетам адвоката. После этого он стал действовать по указаниям женщины.
О том, что его обманули, Владимир Винницкий догадался только после разговора с сыном, которому он рассказал о случившемся.
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