Возрастное ограничение 18+

Близкий к свердловской власти адвокат стал жертвой телефонных мошенников

15.28 Вторник, 18 июня 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Член Общественной палаты Свердловской области адвокат Владимир Винницкий стал жертвой телефонных мошенников. Аферисты убедили его перевести почти 992 тысячи рублей, сообщает URA.RU.

По данным информационного агентства, Винницкому позвонила неизвестная женщина, которая представилась ему сотрудницей российской «Википедии». Она убедила его в том, что неизвестные получили доступ к сайту и теперь хотят изменить всю информацию о нём, заверив, что у злоумышленников также есть доступ к банковским счетам адвоката. После этого он стал действовать по указаниям женщины.

О том, что его обманули, Владимир Винницкий догадался только после разговора с сыном, которому он рассказал о случившемся.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Задыхающегося в пожаре котёнка спасли в Красноуральске
14 июня 2024
Свердловским школьникам после ОГЭ и ЕГЭ стали писать интернет-аферисты
11 июня 2024
В Екатеринбурге мужчина отобрал у девушек пакет с продуктами, чтобы заставить сесть к нему в машину
12 июня 2024
На главреда «Вечерних ведомостей» возбудили дело за пост в телеграм-канале
13 июня 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Ошибка системы. Почти тысяче студентов УрФУ аннулировали результаты экзамена из-за непройденного прокторинга

Как массовый незачет вскрыл недоработки цифровой реформы вузов и кого теперь оставят без стипендии
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:43 В Екатеринбурге продлили срок перекрытия на улице Анны Бычковой
15:28 Близкий к свердловской власти адвокат стал жертвой телефонных мошенников
14:39 ДТП с тремя пострадавшими произошло на свердловской трассе по вине подростка без водительских прав
14:02 Потерявшуюся в свердловских лесах десятилетнюю девочку нашли живой
13:51 Продажи новых iPad Air и Pro в Екатеринбурге в три раза выше предыдущих моделей
13:14 Шестью миллиардами поддержали сёла и сельских производителей свердловские власти в 2023 году
12:38 Почти в три раза увеличилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
12:06 На 16% вырос объём инвестиций в Свердловскую область
11:22 Активисты свердловского РЭО заявили об ущербе экологии от нелегального полигона в Первоуральске
10:58 Экс-директора екатеринбургской спецшколы №124 признали виновной в халатности
10:27 Четырёх подростков доставили в отделение полиции в ходе ночного рейда в Екатеринбурге
10:00 В Свердловской области более сотни человек ищут десятилетнюю девочку
09:37 С начала сезона клещи покусали 18,6 тысячи свердловчан
20:56 В саду Нурова устроят танцы
20:34 Клещи в Екатеринбурге покусали уже более 5 тысяч человек
19:56 В Ельцин Центре пройдёт «сталинская» конференция
18:57 Литературный «папа» Незнайки стал героем лекции в Белинке
18:43 Более 200 протоколов составили в Свердловской области нарушителям особого режима
17:35 В опросе по поводу переименования площади Ленина в Ирбите проголосовало больше людей, чем живет в городе
17:02 Екатеринбургские власти обещали отремонтировал ведущие к медучреждениям улицы
16:47 В Екатеринбурге на перекрестке Куйбышева – Бажова сбили девушку
16:36 В Нижнем Тагиле неизвестный поджёг овощную палатку
16:16 В полиции прокомментировали поножовщину на Уралмаше
15:39 Устроивший стрельбу екатеринбуржец сам явился в полицию для объяснений
14:51 Бывшего директора первоуральского «Водоканала» отпустили из СИЗО
14:04 Синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности в Свердловской области
Все новости Свердловской области
13:31 В МВД опровергли информацию о массовом наличии ошибок в загранпаспортах россиян
13:28 8 человек погибли, 13 пострадали в аварии в Рязанской области
15:38 В Москве 55 человек с подозрением на ботулизм находятся в тяжелом состоянии
14:22 В ГД предлагают пересмотреть подход к превышению самообороны при защите дома
12:43 В Подмосковье задержан экс-чиновник Минсельхоза, который скрывался 12 лет
12:11 В Мурманской области гидроплан упал в озеро, пилот погиб
11:18 В Иркутске арестован начальник Восточно-Сибирской железной дороги
11:13 Банк России отозвал лицензию у «Автоградбанка»
10:54 В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали около 16 тысяч человек
17:25 СК: водитель, сбивший пешеходов в Благовещенске, был пьян
17:15 Губернатор рассказал подробности смертельного ДТП в Благовещенске
17:01 В Благовещенске в страшном ДТП погибли три человека, семеро госпитализированы
16:31 В Благовещенске автомобиль на большой скорости влетел в пешеходов
14:35 В РПЦ разработали документ, который прописывает для православных правила поведения в интернете
18:39 Ошибка системы. Почти тысяче студентов УрФУ аннулировали результаты экзамена из-за непройденного прокторинга
18:03 Депутаты ГД призвали принять в России закон о сталкинге
17:27 Курбан-байрам: когда и как отмечают в 2024 году
16:04 В Москве экс-начальник коммунального управления Минобороны получил 9 лет строгого режима
15:33 В КЧР задержали высокопоставленных представителей власти и силовиков, сообщили в ФСБ
15:06 В Дагестане после массового отравления провели обыски, объявили карантин и начали вакцинацию
12:39 Дума Томска рассмотрит лишение полномочий депутата Фадеевой, осужденной на 9 лет
11:11 Президент Франции распустил Национальную ассамблею на фоне проигрыша на выборах
10:34 На выборах в Европарламент лидирует Европейская народная партия
13:18 Губернатор Самарской области объявил об уходе в отставку
10:59 Присяжные признали экс-президента США Трампа виновным в фальсификации документов
18:32 На губернатора ХМАО не возбуждали дело о дискредитации ВС, сообщили в суде
Все новости России и мира
15:43 В Екатеринбурге продлили срок перекрытия на улице Анны Бычковой
15:28 Близкий к свердловской власти адвокат стал жертвой телефонных мошенников
14:46 Росреестр Прикамья разъясняет, что нужно знать при электронных сделках с недвижимостью
14:42 Ученые Пермского политеха разработали технологию получения умного минерального удобрения длительного действия
14:39 ДТП с тремя пострадавшими произошло на свердловской трассе по вине подростка без водительских прав
14:02 Потерявшуюся в свердловских лесах десятилетнюю девочку нашли живой
13:51 Продажи новых iPad Air и Pro в Екатеринбурге в три раза выше предыдущих моделей
13:14 Шестью миллиардами поддержали сёла и сельских производителей свердловские власти в 2023 году
12:38 Почти в три раза увеличилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
12:06 На 16% вырос объём инвестиций в Свердловскую область
11:22 Активисты свердловского РЭО заявили об ущербе экологии от нелегального полигона в Первоуральске
10:58 Экс-директора екатеринбургской спецшколы №124 признали виновной в халатности
10:32 Боец СВО из Пермского края, вернувшись домой, избавился от долгов
10:27 Четырёх подростков доставили в отделение полиции в ходе ночного рейда в Екатеринбурге
10:00 В Свердловской области более сотни человек ищут десятилетнюю девочку
09:37 С начала сезона клещи покусали 18,6 тысячи свердловчан
20:56 В саду Нурова устроят танцы
20:34 Клещи в Екатеринбурге покусали уже более 5 тысяч человек
19:56 В Ельцин Центре пройдёт «сталинская» конференция
18:57 Литературный «папа» Незнайки стал героем лекции в Белинке
18:43 Более 200 протоколов составили в Свердловской области нарушителям особого режима
17:43 Участники конных состязаний в Барде получили призы от спикера Валерия Сухих
17:35 В опросе по поводу переименования площади Ленина в Ирбите проголосовало больше людей, чем живет в городе
17:02 Екатеринбургские власти обещали отремонтировал ведущие к медучреждениям улицы
16:47 В Екатеринбурге на перекрестке Куйбышева – Бажова сбили девушку
16:36 В Нижнем Тагиле неизвестный поджёг овощную палатку
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK