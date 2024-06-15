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Бывшего директора первоуральского «Водоканала» отпустили из СИЗО
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд отпустил бывшего директора первоуральского «Водоканала» Артура Гузаирова из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Областной суд отменил решение Первоуральского городского суда от 31 мая 2024 года, которым экс-директору был продлён срок содержания под стражей до 3 июля 2024 года, отказав в удовлетворении ходатайства следствия о продлении срока содержания в СИЗО.
Там также напомнили, что Артур Гузаиров обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 («Халатность»), пункта «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).
Областной суд отменил решение Первоуральского городского суда от 31 мая 2024 года, которым экс-директору был продлён срок содержания под стражей до 3 июля 2024 года, отказав в удовлетворении ходатайства следствия о продлении срока содержания в СИЗО.
«Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 2 июля 2024 года, определено место нахождения на период действия меры пресечения, а также установлен ряд запретов – на общение со свидетелями, другими подозреваемыми, обвиняемыми по уголовному делу, на отправление и получение почтово-телеграфных отправлений, использование интернета за рядом исключений»,
– рассказали в суде.
Там также напомнили, что Артур Гузаиров обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 («Халатность»), пункта «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).
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