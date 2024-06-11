Возрастное ограничение 18+
Обвиняемый в сожжении четырёх человек в свердловском селе получил пожизненное
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда
Сегодня, 17 июня, в Свердловском областном суде огласили приговор Егору Стародубцеву из Новоуральска, который сжёг четырёх человек в селе Тарасково и поджёг дом своей несовершеннолетней подруги и её мамы.
Суд установил, что 14 апреля 2023 года осуждённый, желая отомстить несовершеннолетней подруге, поджёг её дом, в котором она жила с матерью. Сделал он это, незаконно проникнув дом и устроив пожар изнутри, после чего, покидая его, похитил телевизор. Позже, в ночь на 27 мая того же года, он запер в доме четырёх своих знакомых, на которых держал обиду, после чего устроил поджог. Так как на окнах дома были решетке, а входную дверь осуждённый заблокировал, у погибших не было никакой возможности спастись от пожара – они скончались от отравления угарным газом. В ту ночь от пожара также пострадал соседний дом и гараж.
Известно, что Стародубцев свою вину по поджогу дома подруги признал в полном объёме. Вину в гибели знакомых он признал частично, заявив, что не хотел никого убивать.
Также осуждённый будет обязан возместить материальный ущерб потерпевшим в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей по заявленному в рамках уголовного дела гражданскому иску.
Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Суд установил, что 14 апреля 2023 года осуждённый, желая отомстить несовершеннолетней подруге, поджёг её дом, в котором она жила с матерью. Сделал он это, незаконно проникнув дом и устроив пожар изнутри, после чего, покидая его, похитил телевизор. Позже, в ночь на 27 мая того же года, он запер в доме четырёх своих знакомых, на которых держал обиду, после чего устроил поджог. Так как на окнах дома были решетке, а входную дверь осуждённый заблокировал, у погибших не было никакой возможности спастись от пожара – они скончались от отравления угарным газом. В ту ночь от пожара также пострадал соседний дом и гараж.
Известно, что Стародубцев свою вину по поджогу дома подруги признал в полном объёме. Вину в гибели знакомых он признал частично, заявив, что не хотел никого убивать.
«Свердловский областной суд признал Стародубцева виновным по части 2 статьи 167, части 1 статьи 139, пункту "в" части 1 статьи 158, пунктах "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ и назначил ему наказание – пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима»,
– сообщили в пресс-службе суда.
Также осуждённый будет обязан возместить материальный ущерб потерпевшим в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей по заявленному в рамках уголовного дела гражданскому иску.
Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Почти девять лет колонии дали жителю свердловского села Покровское за убийство знакомого
11 июня 2024
11 июня 2024