Обвиняемый в сожжении четырёх человек в свердловском селе получил пожизненное





– сообщили в пресс-службе суда. «Свердловский областной суд признал Стародубцева виновным по части 2 статьи 167, части 1 статьи 139, пункту "в" части 1 статьи 158, пунктах "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ и назначил ему наказание – пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 17 июня, в Свердловском областном суде огласили приговор Егору Стародубцеву из Новоуральска, который сжёг четырёх человек в селе Тарасково и поджёг дом своей несовершеннолетней подруги и её мамы.Суд установил, что 14 апреля 2023 года осуждённый, желая отомстить несовершеннолетней подруге, поджёг её дом, в котором она жила с матерью. Сделал он это, незаконно проникнув дом и устроив пожар изнутри, после чего, покидая его, похитил телевизор. Позже, в ночь на 27 мая того же года, он запер в доме четырёх своих знакомых, на которых держал обиду, после чего устроил поджог. Так как на окнах дома были решетке, а входную дверь осуждённый заблокировал, у погибших не было никакой возможности спастись от пожара – они скончались от отравления угарным газом. В ту ночь от пожара также пострадал соседний дом и гараж.Известно, что Стародубцев свою вину по поджогу дома подруги признал в полном объёме. Вину в гибели знакомых он признал частично, заявив, что не хотел никого убивать.Также осуждённый будет обязан возместить материальный ущерб потерпевшим в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей по заявленному в рамках уголовного дела гражданскому иску.Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.