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Жителя Серова будут судить за убийство пожилой матери
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На скамье подсудимых скоро окажется житель Серова, которого обвиняют в убийстве своей престарелой матери. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, пожилая женщина жила одна в посёлке Вятчино. Сын навещал её, чтобы поухаживать за ней.
Убийство, о котором идёт речь, произошло 10 апреля 2024 года в вечернее время. По версии следствия, в тот день мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приехал к своей матери в посёлок Вятчино, чтобы покормить. Однако между ними завязалась ссора, которая закончилась расправой сына над собственной матерью.
После того, как женщина скончалась на месте происшествия от травм и сильной кровопотери, сын убитой позвонил своей супруге и рассказал о то, что натворил, попросив вызывать полицию. Следователи уверены, что мужчина осознавал свои действия.
Известно, что погибшая ранее была лишена родительских прав. Обвиняемый воспитывался в детском доме, но во взрослом возрасте стал ухаживать за матерью, когда она состарилась.
Убийство, о котором идёт речь, произошло 10 апреля 2024 года в вечернее время. По версии следствия, в тот день мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приехал к своей матери в посёлок Вятчино, чтобы покормить. Однако между ними завязалась ссора, которая закончилась расправой сына над собственной матерью.
«Он нанес ей не менее 28 ударов ножами в область головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, а также не менее 1 удара вилкой в область шеи потерпевшей»,
– раскрыли детали в прокуратуре.
После того, как женщина скончалась на месте происшествия от травм и сильной кровопотери, сын убитой позвонил своей супруге и рассказал о то, что натворил, попросив вызывать полицию. Следователи уверены, что мужчина осознавал свои действия.
Известно, что погибшая ранее была лишена родительских прав. Обвиняемый воспитывался в детском доме, но во взрослом возрасте стал ухаживать за матерью, когда она состарилась.
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