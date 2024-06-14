Жителя Серова будут судить за убийство пожилой матери





– раскрыли детали в прокуратуре. «Он нанес ей не менее 28 ударов ножами в область головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, а также не менее 1 удара вилкой в область шеи потерпевшей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На скамье подсудимых скоро окажется житель Серова, которого обвиняют в убийстве своей престарелой матери. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, пожилая женщина жила одна в посёлке Вятчино. Сын навещал её, чтобы поухаживать за ней.Убийство, о котором идёт речь, произошло 10 апреля 2024 года в вечернее время. По версии следствия, в тот день мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приехал к своей матери в посёлок Вятчино, чтобы покормить. Однако между ними завязалась ссора, которая закончилась расправой сына над собственной матерью.После того, как женщина скончалась на месте происшествия от травм и сильной кровопотери, сын убитой позвонил своей супруге и рассказал о то, что натворил, попросив вызывать полицию. Следователи уверены, что мужчина осознавал свои действия.Известно, что погибшая ранее была лишена родительских прав. Обвиняемый воспитывался в детском доме, но во взрослом возрасте стал ухаживать за матерью, когда она состарилась.