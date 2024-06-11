«Лучший наставник» ФСИН отправится в колонию на пять лет за доставку телефонов заключённым в Ивделе

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Майор, работающий в колонии в Ивделе, стал своеобразным курьером – доставлял заключённым телефоны, сим-карты, зарядные устройства. Делал он это не из идейных соображений, а за деньги.Причем виновным его признали сразу по ряду статей, пишет ЕАН, – по ч.1 ст.286, ч.3 ст.290, ч.3 ст.159.Кроме пятилетнего срока, экс-фсиновцу запретили работать на гос- и муниципальной службах.Ранее этот же сотрудник удостаивался звания «Лучший наставник» регионального конкурса ГУФСИН в 2021 году.