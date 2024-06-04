Больше полумиллиона рублей заплатит житель Кушвы за расстрел трёх лосей

«На следующий день 21 января 2024 года мужчина на принадлежащий ему автомобиль «УАЗ-3303» погрузил снегоход марки «Буран», сани, охотничьи лыжи и нож, поехал на место хранения убитых зверей для дальнейшей транспортировки и раздела мяса убитых зверей. В результате незаконной охоты на особей диких животных Департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области причинен материальный ущерб, который возмещен осужденным в полном объеме», — сообщает подробности дела областная прокуратура.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За охоту на лосей привлекли к ответу жителя посёлка Баранчинский Кушвинского городского округа Свердловской области. Рогатых исполинов он расстреливал, не имея на то законных оснований.Уголовное дело рассматривалось Кушвинским городским судом. В ходе процесса было доказано, что 47-летний житель посёлка Баранчинский 20 января 2024 года приехал на Баранчинский участок общедоступных охотничьих угодий. При себе у него было нарезное оружие с патронами соответствующего калибра. То есть, подсудимый наведался в угодья с целью именно пострелять по животным, при этом не получив на это разрешения.Выследив семейство лосей, селянин сделал минимум пять прицельных выстрелов по трём взрослым лосям. При этом он на месте убил самку лося, а два самца были серьёзно им ранены и от полученных огнестрельных ранений скончались на некотором расстоянии.По решению суда, на убийцу лосей был наложен штраф в размере пятьсот пятидесяти тысяч рублей. Кроме того, его лишили права заниматься охотой на срок 2 года и 10 месяцев. Впрочем, поохотиться осужденному будет сложно и так, ведь принадлежавшие ему автомобиль «УАЗ-3303», снегоход марки «Буран», карабин «ТИГР» и сани обращены в собственность государства.