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Ночью на одной из улиц Екатеринбурга прозвучали выстрелы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
«Тёрки» со стрельбой случились в Кировском районе Екатеринбурга минувшей ночью. В связи с этим следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Выстрелы прозвучали на улице Комсомольской посреди ночи. Перед этим возник конфликт между неким водителем и компанией молодых людей. Когда ссора стала набирать обороты, водитель произвёл несколько выстрелов в сторону противников. Из чего именно он стрелял пока следствием не установлено.
По факту случившегося следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следователи во взаимодействии с сотрудниками полиции проводят мероприятия по установлении всех обстоятельств совершённого преступления, — сообщает пресс-служба ведомства.
Выстрелы прозвучали на улице Комсомольской посреди ночи. Перед этим возник конфликт между неким водителем и компанией молодых людей. Когда ссора стала набирать обороты, водитель произвёл несколько выстрелов в сторону противников. Из чего именно он стрелял пока следствием не установлено.
По факту случившегося следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следователи во взаимодействии с сотрудниками полиции проводят мероприятия по установлении всех обстоятельств совершённого преступления, — сообщает пресс-служба ведомства.
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