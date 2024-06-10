Возрастное ограничение 18+
Почти девять лет колонии дали жителю свердловского села Покровское за убийство знакомого
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Горноуральском городском округе вынесли приговору жителю села Покровское, который зарезал своего знакомого армейским штык-ножом. Пригородный районный суд признал его виновным и отправил в колонию.
Убийство, о котором идёт речь, произошло 18 марта 2023 года. В тот день ныне осуждённый после рыбалки отправился домой к другу, где они распивали спиртное, пока хозяину не позвонил их общий знакомый. Гость попросил передать ему трубку и вступил со звонившим в словесный конфликт, который продолжался около часа. После неприятного разговора звонивший приехал к уже подвыпившим товарищам. Осуждённый встречал его с ножом. Стоило знакомому зайти, как мужчина вонзил ему в грудь нож, что в конечном итоге привело к его смерти.
В суде обвиняемый свою вину не признал, заявив, что он боялся, что приехавший к нему знакомый нападёт на него, якобы поэтому решил напасть первым.
Убийство, о котором идёт речь, произошло 18 марта 2023 года. В тот день ныне осуждённый после рыбалки отправился домой к другу, где они распивали спиртное, пока хозяину не позвонил их общий знакомый. Гость попросил передать ему трубку и вступил со звонившим в словесный конфликт, который продолжался около часа. После неприятного разговора звонивший приехал к уже подвыпившим товарищам. Осуждённый встречал его с ножом. Стоило знакомому зайти, как мужчина вонзил ему в грудь нож, что в конечном итоге привело к его смерти.
В суде обвиняемый свою вину не признал, заявив, что он боялся, что приехавший к нему знакомый нападёт на него, якобы поэтому решил напасть первым.
«Пригородный районный суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу»,
– сообщили в свердловской прокуратуре.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей воспитательнице детсада, где на шарфике повисла малышка
11 июня 2024
11 июня 2024