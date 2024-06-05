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Год в колонии проведёт житель Верхней Салды, ударивший полицейского
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхней Салде вынесли приговор местному жителю, который ударил оперуполномоченного уголовного розыска, когда находился в служебном кабинете верхнесалдинского отделения полиции. Туда его доставили по подозрению в нападении на другого человека.
Как рассказали пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент, за который осудили мужчину, произошёл в декабре 2023 года. Не желая нести уголовную ответственность за своё поведение, ныне осуждённый ударом в лицо рассёк сотрудники полиции губу. В результате правоохраниетлю потребовалась медицинская хирургическая помощь.
«Бунтаря» признали виновным по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и назначили ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
Как рассказали пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент, за который осудили мужчину, произошёл в декабре 2023 года. Не желая нести уголовную ответственность за своё поведение, ныне осуждённый ударом в лицо рассёк сотрудники полиции губу. В результате правоохраниетлю потребовалась медицинская хирургическая помощь.
«Бунтаря» признали виновным по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и назначили ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
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