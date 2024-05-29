На 6 лет лишится свободы пьяный стрелок из Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Октябрьский районный суд Екатеринбурге вынес приговор по уголовному делу о стрельбе возле бара на улице Малышева. Инцидент произошёл весной 2022 года, а стрелок обвинялся в покушении на убийство.Согласно материалам, предоставленным суду, ранним утром 27 апреля 2022 года пьяный мужчина выстрелил из травматического пистолета в голову своему знакомому. Причиной стал ранее случившийся конфликт. Когда стрелявший понял, что жертва его жива, он предпринял попытку совершить ещё выстрелы, но свидетели вмешались и не позволили ему довершить начатое. Между тем, пострадавший получил тяжёлую травму и был госпитализирован. Если бы не вмешательство врачей, вполне возможно, что на суде речь шла бы об убийстве, а не о покушении на него. Соответственно, и наказание подсудимому «светило» бы более суровое.Впрочем, у преступника и сейчас будет предостаточно времени обдумать свой поступок — судья своим решением отправил стрелка на шесть лет в исправительную колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, — уточняет прокуратура Свердловской области.