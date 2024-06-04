В Подмосковье убит бывший представитель екатеринбургского движения «Сорок сороков»

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Подмосковье убит зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев.Об этом сообщил телеграм-канал 112, позже информацию подтвердили в соцсетях движения. «Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, зампреда движения "Зов Народа" Антона Еговцева. Его убили около дома. Ведется следствие. Это все, что пока можем сообщить», - говорится на странице сообщества.По данным канала 112, Еговцеву нанесли множественные ножевые ранения. Предположительно, это сделал «поклонник его супруги». По данным канала Baza, Еговцев за два часа до гибели якобы звонил в полицию и «просил защитить его от неизвестного, который следит за ним и угрожает».Еговцев был представителем так называемого православного движения «Сорок сороков» в Екатеринбурге. По нашим данным, он уехал из Екатеринбурга в Москву несколько лет назад.В екатеринбургском отделении движения на вопрос корреспондента пока не ответили.Добавим, что, как «Зов народа», так и «Сорок сороков» известны массовыми жалобами на активистов, общественников и политиков. Так, в 2017 году Еговцев заявлял в СМИ, что нашумевший фильм «Матильда» является «провокацией с антироссийским содержанием».