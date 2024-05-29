В Екатеринбурге начали рассматривать дело террористического сообщества «Авангард народная воля»

Слева направо: Юрий Незнамов, Никита Олейник, Данил Чертыков, Дениз Айдын. Фото: Максим Ефремов / «Вечерние ведомости»

Юрия Незнамова пришла в суд поддержать его бабушка. Фото: Максим Ефремов / «Вечерние ведомости»

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге начали рассматривать большое дело террористического сообщества «Авангард народная воля». Заседание по уголовному делу, прозванному в СМИ «тюменским», прошло в Центральном окружном военном суде. Перед коллегией из трёх судей (по ходатайству защиты дело рассматривает тройка судей) предстали четверо подсудимых: екатеринбуржцы Юрий Незнамов и Данил Чертыков, сургутянин Никита Олейник и тюменец Денис Айдын. Ещё двух участников в суде не было — тюменец Кирилл Брик ранее признал вину и заключил сделку со следствием, его дело выделили в отдельное производство и уже вынесли приговор (8 лет лишения свободы), а сургутянин Роман Паклин находится в психоневрологическом диспансере в посёлке Лебедёвка Тюменской области.Следствие считает, что все шестеро — участники террористического сообщества АНВ («Авангард народная воля»), состоящего из людей с анархистскими взглядами. Олейника следователи считают организатором сообщества.Гособвинитель Александр Попов заявил в ходе заседания, что террористические замыслы участников сообщества не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам — в результате задержания фигурантов дела правоохранительными органами в августе 2022 года. Следствие полагает, что анархисты планировали совершить теракты на объектах критической инфраструктуры и в зданиях органов власти в Свердловской, Тюменской областях и ХМАО. В частности — в ОП №12 на улице Циолковского в Екатеринбурге. В качестве доказательств тому – фотография здания этого отдела полиции, сделанная одним из фигурантов дела Юрией Незнамовым.После зачитывания обвинительного заключения прокурором выступили защитники. Адвокат Андрей Плотников произнёс весьма эмоциональную речь, в ходе которой заявил, что ни одного прямого или косвенного доказательства вины его подзащитного в деле нет, и что в настоящем состязательном процессе прокурор не сможет доказать вину подсудимых и существование террористической организации «Авангард народная воля» в принципе.Все подсудимые по делу заявляли о том, что в тюменском Центре Э после задержания к ним применялись пытки, но СК отказался возбуждать уголовное дело по этому факту.Следующее заседание по делу состоится уже завтра, 7 июня в 11.00.