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Екатеринбурженку лишили свободы за нанесение серьёзных травм сожителю

18.26 Четверг, 6 июня 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга завершился уголовный процесс о причинении тяжкого вреда здоровья местному жителю. Мужчину серьёзно травмировала его сожительница минувшей зимой.

К бытовой поножовщине, произошедшей 28 февраля текущего года, привёл «семейный» конфликт. Причиной ссоры стали личные претензии, в том числе — злоупотребление алкогольными напитками. Женщина во время ссоры чистила овощи кухонным ножом, им же она и нанесла удар в область брюшной стенки гражданского мужа.

Обвиняемая сама вызвала и полицию, и «Скорую помощь» к дому на улице Ильича, где произошёл кровавый инцидент. Правда, когда раненного увезли в больницу, она принялась скрывать следы произошедшего, наводя порядок в квартире и, в частности, смывая следы крови. Так что, «скощухи» не получилось. Тем более, что на суде всплыл факт рецидива — в 2020 году женщину уже судили за подобное же преступление.

Впрочем, приговор вынесен не самый суровый. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия осуждённая отправится в колонию общего режима на 3 года и 4 месяца, — сообщает прокуратура Свердловской области.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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13:23 В Слободо-Туринском районе пропали 12-летний мальчик и его 10-летняя сестра
12:57 В Екатеринбурге УК обязали компенсировать моральный вред девочке, получившей серьезные травмы во дворе
12:32 Свердловский облсуд встал на сторону инициировавших референдум жителей в споре с Сысертским избиркомом
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11:24 В Екатеринбурге платная парковка подорожает на 20 рублей в час
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