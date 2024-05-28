Екатеринбурженку лишили свободы за нанесение серьёзных травм сожителю

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга завершился уголовный процесс о причинении тяжкого вреда здоровья местному жителю. Мужчину серьёзно травмировала его сожительница минувшей зимой.К бытовой поножовщине, произошедшей 28 февраля текущего года, привёл «семейный» конфликт. Причиной ссоры стали личные претензии, в том числе — злоупотребление алкогольными напитками. Женщина во время ссоры чистила овощи кухонным ножом, им же она и нанесла удар в область брюшной стенки гражданского мужа.Обвиняемая сама вызвала и полицию, и «Скорую помощь» к дому на улице Ильича, где произошёл кровавый инцидент. Правда, когда раненного увезли в больницу, она принялась скрывать следы произошедшего, наводя порядок в квартире и, в частности, смывая следы крови. Так что, «скощухи» не получилось. Тем более, что на суде всплыл факт рецидива — в 2020 году женщину уже судили за подобное же преступление.Впрочем, приговор вынесен не самый суровый. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия осуждённая отправится в колонию общего режима на 3 года и 4 месяца, — сообщает прокуратура Свердловской области.