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В Екатеринбурге иностранца заподозрили в хищении 19 тонн горбуши

11.45 Четверг, 6 июня 2024
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело о масштабном хищении рыбы.

По версии следствия, некий иностранный гражданин 1977 года рождения похитил более 19 тонн горбуши. Мужчина занимается грузоперевозками, хищение он совершил при помощи подложных документов «под видом доставки в другой город», считает следствие.

«Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению», - сообщили нам в прокуратуре Екатеринбурга.

Юридическому лицу, у которого похитили рыбу, причинен ущерб на сумму свыше 3,2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости

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