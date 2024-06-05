В Екатеринбурге иностранца заподозрили в хищении 19 тонн горбуши

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело о масштабном хищении рыбы.По версии следствия, некий иностранный гражданин 1977 года рождения похитил более 19 тонн горбуши. Мужчина занимается грузоперевозками, хищение он совершил при помощи подложных документов «под видом доставки в другой город», считает следствие.«Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению», - сообщили нам в прокуратуре Екатеринбурга.Юридическому лицу, у которого похитили рыбу, причинен ущерб на сумму свыше 3,2 млн рублей.Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.