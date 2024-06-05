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В Екатеринбурге иностранца заподозрили в хищении 19 тонн горбуши
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело о масштабном хищении рыбы.
По версии следствия, некий иностранный гражданин 1977 года рождения похитил более 19 тонн горбуши. Мужчина занимается грузоперевозками, хищение он совершил при помощи подложных документов «под видом доставки в другой город», считает следствие.
«Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению», - сообщили нам в прокуратуре Екатеринбурга.
Юридическому лицу, у которого похитили рыбу, причинен ущерб на сумму свыше 3,2 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, некий иностранный гражданин 1977 года рождения похитил более 19 тонн горбуши. Мужчина занимается грузоперевозками, хищение он совершил при помощи подложных документов «под видом доставки в другой город», считает следствие.
«Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению», - сообщили нам в прокуратуре Екатеринбурга.
Юридическому лицу, у которого похитили рыбу, причинен ущерб на сумму свыше 3,2 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
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