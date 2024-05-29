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Погубившему людей юному поджигателю из новоуральского села грозит пожизненное

21.19 Среда, 5 июня 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Свердловском областном суде подходит к концу процесс по делу о поджоге, результатом которого стала гибель в огне четырёх человек. На скамье подсудимых — совсем юный житель Новоуральска.

Страшный пожар, унёсший жизни четырёх человек, произошёл в мае 2023 года в селе Тарасково Новоуральского городского округа. Возгорание произошло на входе в дом, что отрезало путь из здания с зарешёченными окнами для всех, кто находился внутри. Расследуя обстоятельства происшествия с гибелью людей от угарного газа, следователи пришли к выводу, что был совершён поджог. Вскоре был найден поджигатель — молодой житель Новоуральска Егор Стародубцев.

Выяснилось, что спалить хату преступник решил после того, как поссорился с хозяином дома. Его не остановило даже присутствие людей, не причастных к конфликту. Юноша поджёг доски возле входа и удалился, оставив знакомых задыхаться в дыму и гореть в пламени. Устроенным пожаром Стародубцев нанёс и ущерб соседнему зданию.

Следователи выяснили также, что у обвиняемого это не первый поджог. Чуть ранее он уже поджёг не только дом своей несовершеннолетней подруги, но и пристроенную к нему баню. Заодно он украл у зазнобы телевизор. К счастью, в том пожаре люди не пострадали. Но и четырех погубленных Стародубцев в прошлогоднем мае вполне достаточно, чтобы ему светило пожизненное лишение свободы. Именно такое наказание попросил прокурор на состоявшемся прении сторон.

Решение судьи по делу Стародубцева (которому сейчас всего 19 лет) будет озвучено 17 июня. Именно на эту дату назначено вынесение приговора.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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12:39 Бортпроводница «Уральских авиалиний» доказала в суде, что не была пьяна перед рейсом
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